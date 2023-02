Man gewond na steekincident, verdachte aangehouden

De melding van het steekincident kwam rond 02.15 uur binnen. In een woning op de Wilhelminastraat hadden twee mannen ruzie waarbij een man op de andere heeft ingestoken. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen aan zijn gezicht op. Hij was aanspreekbaar toen hij door de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. De man die gestoken heeft, is door de politie gearresteerd.

Er is een onderzoek opgestart naar de achtergrond van het steekincident.