Twee gewonden bij steekincident; verdachte aangehouden

Maastricht - De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een steekincident in de buurt van de Markt op zaterdagmorgen rond 04:00 uur. Daarbij raakten twee personen gewond. Zij waren aanspreekbaar en zijn beiden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een 17-jarige jongen uit Maastricht is korte tijd later aangehouden op de Markt.