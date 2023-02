Straatrover slaat vrouw knock-out en berooft haar van haar tas

Kort na 04.30 loopt de vrouw vanaf de Korte Heuvel in Tilburg via de Sint Josephstraat naar huis. Zij merkt vrijwel meteen dat er iemand achter haar aan loopt. Als ze de Cavaleriestraat in loopt voelt ze dat deze persoon haar van achter probeert beet te pakken. De vrouw gaat verbaal in verzet, maar krijgt dan een klap op haar hoofd. Als je weer wakker wordt ligt ze op de grond met een bloedende wond aan haar hoofd. Haar tas is verdwenen. Ze roept om hulp en al snel verschijnt er een jonge vrouw die haar helpt en 112 belt. De politie doet onderzoek naar deze gewelddadige straatroof en is daarbij op zoek naar getuigen en/of camerabeelden uit de omgeving.