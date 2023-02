Vier mannen gewond bij incident op vakantiepark in Gees

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari komt omstreeks 02:00 uur een melding binnen van een conflict op een vakantiepark aan De Kamp in Gees. Daar blijkt een conflict te zijn in een chalet. Agenten die de woning binnen gaan, zien dat de verdachte onder dreiging van een mes een man vasthoudt. In de woning zijn ook twee andere gewonde mannen aanwezig.

Om de dreigende situatie direct onder controle te krijgen, is door de politie gebruik gemaakt van het stroomstootwapen. De verdachte raakte hierdoor buiten kennis. De inzet van het stroomstootwapen zal, zoals voorgeschreven in de richtlijn, worden getoetst op onder meer rechtmatigheid en proportionaliteit.

Twee slachtoffers, mannen van 43 en 29 uit de gemeente Coevorden, zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis. Twee getuigen zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau in Emmen, één van hen is na verhoor naar het ziekenhuis gestuurd voor behandeling.

In de woning wordt sporenonderzoek verricht en de politie hoort getuigen over het incident. De verdachte wordt maandag 6 februari overbracht naar het cellencomplex en wordt dan verhoord.