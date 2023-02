Verdachte steekincident Delft overgeleverd aan Nederland

Bij een steekincident aan de Frederik van Eedenlaan in Delft zijn zondagochtend 5 februari een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zwaar gewond geraakt en is een 33-jarige vrouw overleden. Na een achtervolging door Nederland hield de politie in België uiteindelijk kort na het steekincident een verdachte aan. Het gaat om een 31-jarige man uit Heist op de Berg. De verdachte is op maandag 6 februari aan de grens van Nederland en België overgedragen aan de Nederlandse politie. Hij is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor en zit in volledige beperkingen, het onderzoek is nog in volle gang.

Getuigen

Heeft u iets gezien of beelden van de omgeving Frederik van Eedenlaan die de politie kunnen helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie heel graag met u in contact via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

Het eerdere persbericht over het steekincident in Delft vindt u hier.