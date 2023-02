Honderden kilo’s grondstoffen ten behoeve van drugsproductie in beslag genomen

Agenten reden die avond rond 21.15 uur in een politieauto een rondje over het industrieterrein. Bij een van de loodsen brandde de verlichting en stond een roldeur open. Dit trok de aandacht. Voor de opening van het pand stond een vrachtwagen met een oplegger. Toen een man bij de roldeur de politie zag, werd de roldeur snel naar beneden gedaan. Omdat duidelijk werd dat deze man zich betrapt voelde, reden de agenten de politiewagen onder het luik zodat hij niet dicht kon. Vrijwel direct daarna renden er uit het pand ongeveer vijf personen weg en verdwenen verderop uit het zicht. Eenmaal in het pand werd duidelijk waarom. Er werden honderden kilo’s aan BMK aangetroffen. Deze grondstof voor het produceren van harddrugs is in beslag genomen. Hiernaast troffen de agenten honderden rollen met een exclusieve stof aan. Deze stof wordt gebruikt voor het bekleden van meubels. Deze rollen zijn eerder dit jaar samen met een oplegger gestolen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De recherche doet verder onderzoek.