Roosendaler wordt neergestoken in Tilburg; Politie zoekt getuigen

Rond 04.30 is een groepje vrienden nog in het uitgaanscentrum van Tilburg. Op het Piusplein wordt een van hen verbaal lastig gevallen door de verdachte. Haar vrienden geven de man te kennen dat hij door moet lopen. ‘Er wordt over en weer wat geduwd, hierbij haalt de verdachte enkele malen uit naar een van hen en loopt weg’. Dan blijkt dat zijn slachtoffer (23) gestoken is. Direct wordt 112 gebeld en een agent die bij toeval komt aanfietsen wordt in de richting van de vluchtende verdachte gewezen. Verschillende politieagenten gaan op zoek naar hem waarbij hij in de Galjoenstraat wordt achterhaald. Daar wordt de man aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag cq moord. Het slachtoffer is in het ziekenhuis direct aan zijn verwonding geopereerd en verkeert buiten levensgevaar.



Oproep

De recherche is nog druk bezig met het onderzoek. Het staat overigens nog niet helemaal vast dat er met een mes gestoken is, in elk geval gaat het om een steekvoorwerp. De rechercheurs zijn nog op zoek naar getuigen van het incident en naar beeldopnamen. Kunt u de politie helpen bel dan 0900-8844 en vermeldt dat het gaat om dossier nummer 2023-031018. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of via het tipformulier op deze pagina.