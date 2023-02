Meerdere woninginbraken; Politie zoekt getuigen

Tussen 15.30 en 21.30 uur werden woningen aan de Blommendaal bezocht door een ongenode gast. De inbreker zag ook kans om iets mee te nemen. De verdachte bediende zich van de werkwijze van braak of verbreking aan de achter- en voorzijde van de woning.



Het derde geval betrof een poging inbraak bij een bestelbus in de straat. Gezien de locatie en het moment sluit de politie niet uit dat dezelfde verdachte ook hiervoor verantwoordelijk is.



De politie heeft onderzoek verricht en aangiftes opgenomen en sluit niet uit dat bewoners of passanten iets verdachts hebben gezien of dit hebben vastgelegd op een camera.



Getuigen en camerabeelden gezocht

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en mogelijk zijn er camerabeelden van de verdachten. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf downloaden via uploaden filmpjes



Mocht u over andere relevante informatie beschikken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op politie.nl Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via telefoon 0800-7000 en/of via Meld Misdaad Anoniem