Kruidvat overvallen door man; getuigen gezocht

Even voor 18.00 uur kwam een man met gezichtsbedekking de winkel binnen en bedreigde een medewerkster met een vuurwapen. De man dwong de medewerkster om de kassa te openen en nam vervolgens een geldbedrag mee. De man rende de winkel uit, ging rechtsaf en daarna in de richting van de Vrouwenkerksteeg.

Deel informatie met politie

Door meerdere agenten werd in de omgeving gezocht naar de overvaller, maar hij werd niet meer aangetroffen. De politie doet verder onderzoek. Getuigen die informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken wordt verzocht zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 - 7000.

Signalement overvaller

Ongeveer 1.75 m

Lichtkleurige gezichtsbedekking

Zwarte Nike Air trui, capuchon

Witte sneakers