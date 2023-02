Weer twee aanhoudingen in onderzoek naar reeks beschietingen

Foto: Nieuws op Beeld

In de nacht van dinsdag 22 november op woensdag 23 november, even na 02:15 uur, krijgt de politie melding van een harde knal aan de Gouwestraat in Spijkenisse. Agenten gingen direct op de melding af en zagen een gat in het raam naast de deur. Ook was de deur beklad met graffiti. Gelukkig raakt niemand gewond.

Maandag 6 februari heeft de politie twee Amsterdamse jongens aangehouden. De politie heeft twee woningen doorzocht. Diverse gegevensdragers werden in beslag genomen. Beide jongens worden verdacht van betrokkenheid bij het incident aan de Gouwestraat. De 17-jarige wordt ook verdacht van betrokkenheid bij andere beschietingen in november.

Aanhoudingen Acacia

Dinsdag 24 januari hield de politie ook al twee Amsterdammers aan. Dat ging om een 17-jarige en 51-jarige Amsterdammer. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting van een woning aan de Acacia op 26 november 2022. De 17-jarige zit nog vast. De 51-jarige wordt deze week heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak.

Groot onderzoek

In juli van 2022 was de woning aan de Acacia ook al twee keer doelwit van beschietingen. Er werd een verband gezien bij een aantal andere aanslagen op woningen. Daarom werd toen een groot onderzoeksteam op de zaken gezet. De reeks aanslagen stopte en het team werd afgeschaald. Maar na de beschieting in november op een woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse en de beschieting aan de Acacia, maakte het onderzoeksteam een doorstart. Op verschillende woningen werden maatregelen genomen om meer aanslagen te voorkomen. De huizen aan de Acacia in Krimpen en de Gouwestraat in Spijkenisse werden bestuurlijk gesloten, de bewoners moesten een ander onderkomen zoeken. De aanhoudingen van dinsdag 24 januari en van maandag 6 februari zijn een resultaat van het doorgepakte onderzoek.

Meld misdaad altijd

De politie heeft via diverse programma’s, zoals Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond, aandacht gevraagd voor deze incidenten. In dit geval is er geen gouden tip binnengekomen, maar toch ontving de politie meerdere tips. Het melden van misdaad of verdachte situaties is essentieel in de onderzoeken van de politie. Soms kan een kleine gebeurtenis in uw omgeving, het missende puzzelstukje zijn in een groot onderzoek. Aarzel dus nooit om uw informatie met de politie te delen. Dat kan uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.