Viertal vast; drugs en veel geld in beslag genomen

Gisteren waren meerdere politieagenten betrokken bij de actie. Na het aantreffen van de drugs en het geld zijn alle aanwezigen gearresteerd; we doen op dit moment onderzoek naar hun betrokkenheid. Het gaat om 3 mannen (21, 24, 27 jaar) en een vrouw (66 jaar). Bij de woning stonden meerdere auto’s; deze zijn inbeslaggenomen. Na de aanhoudingen is de woning onderzocht, dat is gisteren afgerond. Vandaag gaat het onderzoek naar de betrokkenheid van de aangehouden verdachten verder. Deze verdachten zitten in beperking, dat betekent dat zij alleen met hun advocaat kunnen spreken.



Ondermijning

Drugshandel is de basis van veel problemen die te maken hebben met ondermijning. Het witwassen van winst uit criminele activiteiten leidt tot vermenging van onder- en bovenwereld, de enorme bedragen die omgaan in de drugswereld hebben een aantrekkende werking én het beschermen van die enorme (financiële) belangen leidt vaak tot excessief geweld. Met grotere regelmaat ook in de openbare ruimte ofwel op straat. Vanuit de ernst daarvan is de bestrijding van drugshandel en -productie prioriteit bij de politie en partners. Voor de politie, OM en partners zoals gemeenten is de aanpak van ondermijning gericht op het verstoren en terugdringen van druggerelateerde criminaliteit. In de aanpak en ontmoediging van deze criminaliteit wordt samen opgetrokken; via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.