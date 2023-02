Deze week vijf zaken in Bureau Rijnmond

Overval Kruidvat Utrecht

Donderdag 12 januari werd een filiaal van de Kruidvat aan de Vredenburg in de stad Utrecht door twee mannen overvallen. Eén van de mannen bedreigde de caissière met een mes, waarna de overvallers geld wisten buit te maken. Deze verdachte is inmiddels aangehouden. De recherche in Utrecht is nog op zoek naar de identiteit van de tweede verdachte.