Politie zoekt derde verdachte woningoverval

Die bewuste donderdagavond drongen twee mannen rond 22.00 uur een woning aan de Duitsepoort binnen. Bij de overval raakten twee personen gewond.

Maandagochtend 19 december werd een 19-jarige man uit Valkenburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Dinsdagochtend 10 januari werd daarnaast ook nog een 21-jarige man uit Maastricht aangehouden.

Heeft u informatie over een mogelijk derde betrokkene? Was u getuige of heeft u die donderdagavond iets verdachte gezien en heeft u nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Ook mogelijk interessante camerabeelden blijven altijd welkom in het onderzoek. Upload deze via www.politie.nl/upload. Eerdere berichtgeving over dit onderzoek lees je hier en hier terug.