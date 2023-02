Mishandeling en racistische scheldwoorden Haarlemmerplein - getuigen gezocht

Geslagen, geschopt en uitgescholden met racistische taal. Het overkomt een man die op 28 januari rond kwart voor zeven ’s avonds met zijn vriendin over het Haarlemmerplein fietst. Hij wordt van zijn fiets geduwd en dan mishandeld. Daarbij wordt hij op zijn hoofd en in zijn ribben geslagen en geschopt.

Het geweld wordt gepleegd door een groepje mannen dat hoogstwaarschijnlijk ervoor en erna andere mensen lastigvalt of naroept. Ontzettend heftig om mee te maken, wij nemen deze zaak dan ook hoog op.

We hebben al mensen gesproken en camerabeelden uitgekeken, maar de daders helaas nog niet gevonden. Op dat tijdstip van de dag is het druk bij de kruising Haarlemmerstraat/Haarlemmerplein, wij hopen dan ook in contact te komen met getuigen die iets hebben gezien of mensen die informatie hebben over deze zaak.

We zijn op zoek naar vier of vijf verdachten die ook tegen andere voorbijgangers hebben geroepen. Op het moment dat het slachtoffer langs hen fietst schelden ze hem uit, wordt hij van zijn fiets geduwd en naar de grond getrokken. Daar krijgt hij rake klappen. Na nog eens schelden vertrekt het groepje. Van drie van de personen is een signalement bekend.

Verdachte 1

Man, lichte huidskleur, grijs haar, baard, ouder dan 50 jaar, groene bobbeljas.

Verdachte 2

Man, lichte huidskleur, kaal, ouder dan 40 jaar, zwarte jas, rond de 1.85 m.

Verdachte 3

Man, lichte huidskleur, ouder dan 40 jaar, rond de 1.85 m, zwarte jas met wit shirt, zwarte broek, witte sportschoenen met rode accenten, breed postuur, rode pet.

Ben jij getuige geweest, weet jij meer, of heb je camerabeelden, neem dan contact met ons op via 0900-8844, o.v.v. het volgende registratienummer: 2023022171. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem.

Via onderstaand tipformulier kun je eventueel het beeldmateriaal uploaden.