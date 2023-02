Getuigenoproep explosie Joan Melchior Kemperstraat

Rond 2:00 uur 's nachts gaat het explosief af bij de voordeur van een woning in de Joan Melchior Kemperstraat. Als de politie ter plaatse komt wordt het explosieve materiaal onderzocht. Als blijkt dat er verder geen ontploffingsgevaar meer is wordt het materiaal in beslag genomen voor verder onderzoek.

Beelden?

Het rechercheteam wil weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Heeft u iets gezien of zijn er beelden van de verdachte(n)? Laat het ons dan weten via onderstaande gegevens.



Bvh-nummer: 2023031426