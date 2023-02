Gewapende overval op drogist in Amsterdam-Zuidoost

De verdachte is bij binnenkomst vrijwel direct naar de kassa gelopen en heeft met het vuurwapen het personeel bedreigd. De verdachte is gevlucht in de richting van Hoptille. Agenten hebben in de omgeving naar hem gezocht maar vooralsnog niet gevonden. Het personeel is niet gewond geraakt maar deze overval heeft wel een grote impact gehad op het personeel.

De verdachte heeft het volgende signalement:

Rond de 1.70 meter lang;

tenger postuur;

zeer licht getinte huidskleur.

Ten tijde van de overval droeg de verdachte het volgende:

Zwarte schoenen;

Een donkere strakke broek skinny model

En wat zeer opvallend was, is dat hij een rode plastic tas bij zich droeg.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en spreekt graag met getuigen die meer weten over deze gewapende overval. Ook camerabeelden in de omliggende omgeving van Hoptille zijn welkom. Wilt u informatie telefonisch delen dan kan dat via de onderstaande telefoonnummers. Vergeet alstublieft niet het proces-verbaalnummer te vermelden. Zo weten de politiemedewerkers over welke zaak u het heeft.

Proces-verbaalnummer 2023 031776

Foto: Intervisual studio