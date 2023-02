Politie onderzoekt overval supermarkt Steijnlaan

Rond 20.40 uur kwam de onbekende man de supermarkt binnen en liep direct naar de servicebalie. Onder bedreiging van een steekwapen moesten de medewerksters geld afgeven. Na de overval rende de overvaller weg in de richting van het Paul Krugerplein.

Signalement overvaller

- slank postuur

- ongeveer 20 jaar

- opvallend rode wangen en lichte wenkbrauwen

- zwarte dunne jas met schuine rits

- zwarte schoenen, met opvallend glimmende accessoires op de wreef

Getuigen gezocht

De recherche heeft deze overval in onderzoek en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze overval te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.