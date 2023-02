Politie treft verdovende middelen aan in vrachtwagen

Leiderdorp - Na een serieuze tip heeft de politie op donderdag 9 februari verdovende middelen in een vrachtwagen aangetroffen. Deze vrachtwagen maakte onderdeel uit van een hulptransport. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd en onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze in de vrachtwagen terecht zijn gekomen. Het onderzoek is in volle gang. Er is op dit moment niemand aangehouden.