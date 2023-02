Revolver en nepvuurwapens aangetroffen bij drugsonderzoek

Onderzoek

De politie van het team Tilburg Centrum startte in november 2022 naar aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) en andere signalen een onderzoek naar mogelijke drugshandel vanuit een pand aan het Professor Rogiershof. Volgens de melders is het daar een komen en gaan van klanten. Het onderzoek leidde naar een 30-jarige Tilburger. Hij werd dinsdagavond op het Bart van Peltplein aangehouden door een Arrestatieteam. Dat gebeurde met toestemming van de officier van justitie vanwege een verdenking van drugshandel.

Doorzoekingen

Daarna werd de woning aan het Professor Rogiershof onder leiding van de rechtercommissaris doorzocht. Hierbij werd een revolver aangetroffen. De 29-jarige bewoonster werd daarop aangehouden. Ook zijn circa 100 gripzakjes, een weegschaal, restanten van drugs, enkele mobiele telefoons, twee dure horloges, een computer, USB-sticks en contant geld in beslag genomen.

Op een ander adres in Tilburg, in de wijk Loven-Besterd waar de 30-jarige Tilburger staat ingeschreven zijn twee nepvuurwapens aangetroffen. Ook de auto waarin hij reed, is in beslag genomen. Het politieonderzoek wordt voorgezet.