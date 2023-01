Jaarwisseling 2022 - 2023 |Politie Fryslân

Tijdens de nacht en in de voorbereiding daarop werd intensief samengewerkt met onze partners, waaronder burgemeesters, gemeenten, brandweer, de ambulancedienst en de veiligheidsregio. In de provincie Fryslân verrichtte de politie acht aanhoudingen voor onder andere openlijke geweldpleging, mishandeling en het verstoren van de openbare orde. Op enkele plekken in Fryslân was er sprake van dreigende ongeregeldheden, maar hoefde de politie niet in te grijpen.

Rond 19.45 uur raakte een jong kind gewond bij een vuurwerkgerelateerd ongeval aan de Handwerkerszijde in Drachten. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en nadere behandeling. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht.

Aan de Boerestreek in Appelscha is rond 01:30 uur een man aangehouden voor het mishandelen van een 19-jarige man uit Leeuwarden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en mishandelde hij een politieagent. De agent heeft aangifte gedaan.

De komende periode zal meer duidelijk worden over de precieze omvang van de schade gedurende de nacht. Ook is het mogelijk dat er naar aanleiding van opsporingsonderzoeken van incidenten/aangiften nog verdachten worden aangehouden.