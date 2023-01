Getuigen gezocht van mogelijk schieten Leliënstein

Omdat er sprake was van een vuurwapen en dus van vuurwapengevaarlijke verdachten zijn de mannen aangehouden volgens een speciale techniek; de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). De BTGV zorgt ervoor dat er tijdens de aanhouding zo min mogelijk kans op gevaar is voor de agenten, de omgeving en de verdachten zelf.



Na de aanhoudingen heeft de politie de omgeving onderzocht op sporen en de aanwezigheid van het vuurwapen. Er is een vuurwapen gevonden.



De politie is op zoek naar getuigen van het schieten en vraagt iedereen met informatie om contact op te nemen. Dit kan via 0900-8844, maar als u liever anoniem wil blijven, kunt u ook bellen met M. via 0800-7000. Of u kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen via het Team Criminele Inlichtingen.



750 euro verdienen?

Het aantal schietincidenten is afgelopen jaar wederom gestegen en schrikbarend hoog. Het aanpakken van vuurwapengebruik en vuurwapenbezit is voor politie, openbaar ministerie en gemeente van groot belang. Om (vuurwapen)geweld in de stad terug te dringen treft Rotterdam een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is een tipgeldregeling. Rotterdammers kunnen vermoedens van vuurwapens melden via 06 - 33 236 432. De melding komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder. De hoofd officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.

Help Rotterdam veiliger te maken, meldt het als u weet heeft van een wapen!