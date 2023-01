Politie onderzoekt gewapende overval fastfoodrestaurant Emmen

Rond 22:20 uur kwamen de mannen het pand binnen. Ze droegen bivakmutsen en bedreigden daar het aanwezige personeel met een wapen. Bij de overval is mogelijk ook een schot gelost, maar het is nog onbekend met wat voor wapen er is geschoten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vuurwapen of een vuurwerkpistool, zwart van kleur. Er raakte gelukkig niemand gewond. Er waren op het moment van de overval verschillende medewerkers en klanten in het pand aanwezig. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.

Vluchtroute

De verdachten gingen er na de overval met een geldbedrag vandoor. Ze zijn vermoedelijk rennend via de achterzijde van het pand gevlucht, richting het voet- en fietspad aan De Hoge Loo/de Eigenaardweg. Mogelijk hebben de overvallers tijdens hun vlucht goederen zoals een sporttas of bivakmutsen weggegooid. Treft u deze goederen in de omgeving van de Hoenderkamp aan? Neem dan contact op met de politie.

Signalementen

Het gaat vermoedelijk om twee jongemannen van rond de 16 jaar, volledig in het zwart gekleed. Beide overvallers droegen een bivakmuts en één van hen was in het bezit van een sporttas. Eén van de verdachten had waarschijnlijk opvallende weggeschoren streepjes of sneetjes in zijn linker wenkbrauw. De eerste verdachte is rond de 1.70 lang, de tweede verdachte is iets groter (rond de 1.85).

Getuigen en camerabeelden gezocht

Na de overval is de politie direct een onderzoek gestart. Er is met getuigen gesproken en er is sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek loopt nog volop en de politie is op zoek naar meer getuigen en naar camerabeelden. Bent u getuige geweest van deze overval? Hebt u informatie die ons zou kunnen helpen om deze zaak op te lossen? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844. Als u liever anoniem wilt blijven, dan kunt u uw informatie ook delen met Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn te bereiken via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.

Ook zijn wij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van het fastfoodrestaurant, bijvoorbeeld van een beveiligingscamera of deurbelcamera. Als u in het bezit bent van beelden waar de verdachten mogelijk op zijn te zien, neem dan contact op met de politie. Bent u maandagavond rond het tijdstip van de overval, rond 22:20 uur, langs het fastfoodrestaurant aan de Hoenderkamp gereden met uw auto en bent u in het bezit van een dashcam? Dan hebt u mogelijk beelden gemaakt van de overvallers. Als dat zo is dan wordt u ook verzocht contact op te nemen met de politie.