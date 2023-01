Bewoner betrapt inbrekers op heterdaad en raakt gewond; politie zoekt getuigen

Rond 20.00 uur kwam de bewoner thuis en zag een voor hem onbekende man uit zijn woning komen lopen. De huiseigenaar wilde hem tegenhouden en pakte de man vast. Ook zag de bewoner dat er nog een andere man in zijn huis was. Op het moment dat de man de inbreker tegenhield, stak de man de bewoner met een scherp voorwerp. Hierna sloeg het tweetal op de vlucht, vermoedelijk in de richting van metrostation Venserpolder en alarmeerde de bewoner de hulpdiensten.

Het slachtoffer werd nagekeken door het ambulancepersoneel en is meegenomen naar het ziekenhuis. De gealarmeerde politie maakte een zoekslag in de omgeving, maar de verdachten werden niet meer aangetroffen. Helaas is van de verdachten geen duidelijk signalement bekend. Ook is op dit moment nog niet duidelijk of er buit is gemaakt.