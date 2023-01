Neergestoken 77-jarige vrouw in opsporingsprogramma Team West

77-jarige vrouw neergestoken tijdens uitlaten hond | Den Haag

Op vrijdagavond 23 december rond 21.00 uur wordt een 77-jarige mevrouw door een nog onbekende man gestoken terwijl ze haar hond uitlaat op de Sportlaan, in de Vogelwijk in Den Haag. Rond 21.00 uur verlaat de vrouw met haar rollator haar woning. Wanneer ze bijna aan de voorzijde van de flat loopt, spreekt een man haar aan. Hij spreekt Nederlands tegen haar maar gaat op een gegeven moment over in een andere taal of gemompel. Dan begint hij haar plotseling in haar zij te stompen. De vrouw loopt zo snel mogelijk naar de entree van een volgende flat en roept om hulp. De man loopt in onbekende richting weg. In het ziekenhuis blijkt dat ze meerdere keren in haar zij is gestoken. De verdachte is een blanke man van ongeveer 1.75 meter lang en 40 á 50 jaar oud. De man heeft een fors postuur en draagt een zwarte korte jas en een, mogelijk geruite, pet.

Verkrachting | Leidschendam

Op zaterdag 27 augustus rond 20.25 uur wordt een 44-jarige vrouw het slachtoffer van verkrachting op het Toevluchtpad in Leidschendam. Een onbekende man spreekt haar op de Damlaan aan in het Engels en loopt met haar mee naar de Kerkstraat. Op het Toevluchtpad begint hij haar te betasten en verkracht hij haar. In de uitzending worden camerabeelden van de verdachte getoond.

Bankhelpdeskfraudes | Zoetermeer en Pijnacker

In de maanden augustus, september en oktober worden meerdere mensen in Zoetermeer en Pijnacker het slachtoffer van verschillende bankhelpdeskfraudes. Zo haalt een zogenaamde bankmedewerker op donderdag 25 augustus bij een vrouw uit Zoetermeer haar bankpas op. Hiermee wordt gepind bij een geldautomaat op de Middelwaard en bij benzinestation De Haan in Zoetermeer.

Op dinsdag 27 september wordt een 76-jarige Zoetermeerder het slachtoffer en wordt er met zijn bankpas gepind aan het Meeuwenveld in Zoetermeer. Op donderdag 13 oktober wordt er gepind bij een geldautomaat aan de Quirinegang in Zoetermeer met de pas van een 80-jarig slachtoffer. Op vrijdag 14 oktober wordt met een weggenomen bankpas opnieuw gepind aan de Quirinegang in Zoetermeer. Een 86-jarige inwoner van Pijnacker wordt op dinsdag 25 oktober het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Met zijn pas wordt gepind in Pijnacker. In de uitzending worden in deze vijf verschillende zaken camerabeelden getoond van de verdachten.

