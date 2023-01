Neerstorten Noors vliegtuigje in Calandkanaal was noodlottig ongeval

Rotterdam - De politie heeft het onderzoek naar het neerstorten van het Noorse vliegtuigje op 5 juni 2022 in het Calandkanaal in Rotterdam afgerond. Team Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid concludeert dat er naar grote waarschijnlijkheid sprake is van een noodlottig ongeval, waarbij het slechte weer mogelijk een rol speelde. Bij het ongeval kwamen de twee inzittenden, een man van 58 jaar en zijn zoon van 15 jaar, beiden afkomstig uit Noorwegen, om het leven.