Aanhoudingen na aantreffen verdovende middelen

In de woning bleken verdovende middelen te worden verwerkt. Naast diverse materialen voor het verwerken van verdovende middelen werd ook een hoeveelheid geld en verdovende middelen aangetroffen. De twee verdachten, een 23-jarige Zoetermeerder en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.

Omdat de verdachten in beperkingen zitten en het onderzoek nog in volle gang is, kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.