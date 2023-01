Man zwaargewond bij woningoverval Veurseweg

Rond 23:00 uur een melding binnen van de overval. Het slachtoffer, een 62-jarige man, is in zijn woning mishandeld en beroofd door een man. Mogelijk had het slachtoffer een afspraak staan met de verdachte. De verdachte ging ervandoor op een fiets. Het signalement van de verdachte is nog onbekend. Het slachtoffer is zwaargewond vervoerd naar het ziekenhuis.

Uw informatie helpt het onderzoek

De politie doet onderzoek naar dit incident en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving waar de verdachte mogelijk op te zien zijn? Neem dan contact op via 0900-8844. Ook kunt u anoniem een melding doen via M. op 0800-7000. U kunt uw tips of beelden ook doorgeven via onderstaand tipformulier.