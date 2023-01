Twee verdachten overval tankstation aangehouden

Een tankstation aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg wordt vrijdag 12 augustus 2022 rond 21.15 uur overvallen. De overvaller is gefilmd bij zijn aankomst en op zijn vlucht. Hij komt via de achterkant het tankstation binnen en bedreigt de medewerkster met een groot vleesmes, Hij maakt uiteindelijk geld uit de kassa en twintig sloffen sigaretten buit. De politie houdt er rekening mee dat er nog een tweede dader bij de overval betrokken is, Een getuige ziet namelijk een motor met twee opzittenden uit de richting van het tankstation komen.