Politie doet onderzoek naar ongeval in de Barestraat in Groningen

Slachtoffer naar ziekenhuis

Het slachtoffer is bij de Stationsweg gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Zodra het mogelijk is, gaat de politie met hem in gesprek. Zo willen we weten of er echt sprake is geweest van een beroving.

Twee auto’s in beslag genomen

De politie is een onderzoek gestart. De politie zal in gesprek gaan met getuigen. In de Barestraat wordt sporenonderzoek verricht. Daar zijn ook twee auto’s in beslag genomen die mogelijk betrokken zijn geweest. De politie is op zoek naar drie personen, die rond 08:00 uur zijn weggevlucht vanuit de Barestraat. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.

Help ons mee

Mogelijk dat iemand in de omgeving van de Barestraat of de Stationsweg iets heeft gezien of gehoord van wat zich vanochtend daar heeft afgespeeld? Deel dat dan met ons. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.