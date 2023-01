Aanhouding voor bedreiging

Eerder die dag ontving deze bank een bedreiging van een onbekende man. De politie is direct een onderzoek gestart en dit leidde naar een 37-jarige man uit Haarlem. Omdat de man mogelijk onderweg was naar een locatie in Utrecht heeft de politie onder andere rondom station Utrecht Centraal met extra inzet gezocht naar de verdachte. Begin van de avond (rond 17.40 uur) is de verdachte gelokaliseerd en aangehouden op het Centraal Station in Amsterdam. Hij zit vast voor verhoor en verder onderzoek.