Getuigen gezocht na woningoverval in Haarlem

In de middag hadden de slachtoffers telefonisch contact met iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Deze zogenaamde bankmedewerker sprak met de slachtoffers af dat iemand anders langs zou komen om een virus van hun computer te verwijderen. Rond 17.55 uur kwam deze persoon langs om hen te ‘helpen’. Bij binnenkomst vroeg hij de slachtoffers hun bezittingen af te geven. Dit weigerden de man en vrouw. De verdachte werd opdringerig en nam hun bezittingen af. Hierbij ontstond een handgemeen. De verdachte wist vervolgens te vluchten en is na een zoekslag niet meer aangetroffen. De slachtoffers zijn ter controle naar het ziekenhuis gegaan.

Getuigen gezocht

Van de verdachte is geen signalement bekend. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 17.55 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Roemer Visscherstraat? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachte? Meldt u zich dan via 0900-8844. U kun ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.

Pas op babbeltrucs!

Wordt er bij u aangebeld door een onbekend persoon? Wees voorzichtig, open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting. Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt. Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren. Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart. Lees hier meer informatie over babbeltrucs.

2023007734