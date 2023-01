Inbraak

Tussen 28 en 29 november 2022 werd ingebroken in het clubhuis van Jong Nederland aan de Speulhofslaan in Meterik. Hier werden goederen en een geldbedrag weggenomen. De politie deed destijds onderzoek in het clubgebouw en stelde sporen veilig.

Controle

Tijdens de controle van de auto, gisteren op de parkeerplaats van het station in Horst, zien de politie agenten spullen in de auto liggen die mogelijk eind november bij de inbraak in het clubhuis weggenomen zijn. In de auto treffen de agenten ook inbrekerswerktuig aan. Daarop is de verdachte aangehouden terzake heling en overgebracht naar het bureau.

Voorgeleiding

De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld. Hij wordt morgen voorgeleid bij de Officier van Justitie.



Wat is heling?

Heling is het kopen bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.