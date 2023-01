Internationale dag van de AMBER Alert

Paniek

Jaarlijks komen bij de politie zo’n 40.000 vermissingen binnen. ‘Van al die vermissingen gaat het om 16.000 a 17.000 minderjarigen’ zegt De Wit, die ook teamleider van het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) is. 'Dat gaat van peuters die ineens weg zijn tot 16-jarigen die na het stappen even niet thuiskomen. Voor de melders is de paniek natuurlijk net zo groot.'

De politie heeft meerdere middelen om in te zetten tijdens de vermissing van een kind. AMBER Alert is hier slechts één van en wordt alleen ingezet als er een indicatie van levensgevaar is. 'Het kan zijn dat het kind ontvoerd is of bijvoorbeeld suïcidaal', legt De Wit uit. 'Je moet een AMBER Alert dus echt zien als het allerzwaarste middel dat we als politie inzetten bij vermissingen. Daaronder hebben we ook nog allerlei andere mogelijkheden. We merken vaak dat burgers vaak meteen een AMBER Alert verwachten als een kind vermist is, maar indien mogelijk zetten we bijvoorbeeld eerst lokaal een kleinschaligere en laagdrempeligere Burgernetactie in. Daarmee kunnen we mensen ook op hun sociale media informeren over een vermissing in hun buurt.'