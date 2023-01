Inval bedrijfspand Vlampijpstraat

#foto betreft een stockfoto



Tijdens de inval zaten 25 mannen rond verschillende tafels. Op vrijwel elke tafel lagen speelborden, dobbelstenen of andere toebehoren. Tegen een verdachte zal verder onderzoek worden ingesteld. In totaal is bij deze inval ongeveer 18.900 euro in beslag genomen. De politie doet nader onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de aanwezige personen en de herkomst van het geld.

Verdere maatregelen

De gemeente Utrecht beraadt zich naar aanleiding van de bevindingen op bestuurlijke maatregelen. Een deel van de aanwezigen had na een eerdere inval al een waarschuwing op zak waardoor hen aanvullend ook een last onder dwangsom zal worden aangezegd. De gegevens van de verdachten zijn daarnaast gedeeld met de Belastingdienst. Daardoor krijgen zij mogelijk nog te maken met fiscale maatregelen. Door de gemeente werd administratie inbeslaggenomen. Verder werden er meerdere bekeuringen aangezegd voor onder anderen Wet ID.

Illegaal gokken

Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. En er is geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten, kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Gokken is alleen toegestaan met een vergunning vanuit de Wet op de Kansspelen.



Aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Voorbeelden van ondermijning zijn georganiseerde drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen bewoners en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Het maakt een wijk of bedrijventerrein kwetsbaar omdat criminelen hier de dienst uitmaken. En met het risico om vervolgens geconfronteerd te worden met overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen.



Meld het!

Het is belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners zitten criminelen op alle mogelijke manieren dwars. Met strafrecht, bestuurlijke maatregelen, plukken van crimineel vermogen, privaatrecht, toezicht en preventie. Dat kan alleen samen met bewoners en ondernemers. Help ons uw wijk veiliger te maken. Ziet of hoort u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800 -7000.