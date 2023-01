Politie zoekt helpers bij aanhouding berover Rozenhof

Om 12.40 uur kwam de melding binnen van een mishandeling en een beroving in winkelcentrum Rozenhof. In het winkelcentrum troffen agenten het 15-jarige slachtoffer. Het slachtoffer was na de roof bijgestaan door een heldhaftige omstander die een deel van de goederen van de daders afnam en teruggaf aan het slachtoffer. De twee daders vluchtten vervolgens met het restant van de buit in verschillende richtingen vandoor.

De politie ging direct op zoek naar de twee verdachten. Al snel was één van de verdachte in zicht. Een omstander stelde zijn brommer beschikbaar aan een agent, waardoor rond 13.00 uur een 24-jarige man met onbekende woonplaats aangehouden kon worden. De verdachte is ingesloten en wordt verhoord over zijn rol in de straatroof. De zoektocht naar de tweede verdachte duurt voort. Deze verdachte vluchtte na de roof in de richting van de Zilverpadsteeg. Het volgende signalement van deze verdachte is bekend:

Man;

Ongeveer 19 jaar oud;

Lichte huidskleur;

Ongeveer 1,80 meter lang;

Slank postuur;

Zwarte kleding.

Getuigenoproep

De heldhaftige getuige vertrok voordat de politie hem kon spreken. Ook was de persoon die zijn brommer ter beschikking stelde vertrokken voordat we hem goed konden bedanken. Bent u één van deze personen of een andere getuige die informatie heeft over de beroving? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023008163