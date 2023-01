Man aangehouden voor zedenmisdrijf Toevluchtpad

Op 27 augustus vorig jaar rond 20.25 uur werd een vrouw door een voor haar onbekende man aangesproken op de Damlaan in Leidschendam. De latere verdachte liep mee met het slachtoffer naar de Kerkstraat. Op het Toevluchtpad vond even later het zedenmisdrijf plaats.



Team West en sociale media

In het regionale opsporingsprogramma Team West en op sociale media werden op dinsdag 10 januari beelden getoond van de verdachte. Na het tonen van de beelden ontving de politie meerdere tips over de verblijfplaats en de identiteit van de verdachte. Na het vaststellen van de identiteit van de verdachte zijn de beelden direct verwijderd.



De 40-jarige Leidschendammer zit vast en zal later worden gehoord. Hij wordt maandag 16 januari voorgeleid voor een rechter-commissaris.



Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.