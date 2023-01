Man beroofd van IPhone op Langenhorst

Donderdagavond rond 20.45 uur had de verkoper afgesproken met een koper van zijn telefoon. Twee mannen kwamen naar de afgesproken plek, ter hoogte van de bakker en supermarkt.

Een van de twee bekeek de telefoon en trok opeens een vuurwapen en richtte dat op het slachtoffer. Met de telefoon gingen ze ervandoor richting De Slinge. De politie is een onderzoek gestart naar de twee straatrovers en bekijkt de camerabeelden. Ook getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Signalement daders

Beide jongens zijn ongeveer 1.75 meter lang en rond de 18 jaar. Ze droegen donkere kleding en een capuchon. Eentje had een beugel, een bril en een zwart tasje schuin over zijn lichaam.

De ander droeg iets van een sjaal voor zijn gezicht. Alle informatie over de straatroof en over de twee daders is welkom. Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Tippen kan ook gemakkelijk via onderstaand formulier.