Drugsdealer aangehouden

De auto nam de afslag en stopte op de Willem Dreesweg in Roosendaal. Daar werd met de agenten de afspraak gemaakt dat de bestuurder even verderop zijn auto zou parkeren. De auto reed een klein stukje verder, de bestuurder gooide vervolgens iets uit het raam en ging er daarna met hoge snelheid vandoor. Op de voet gevolgd door de politieauto, maar pas nadat de agenten het pakketje hadden opgeraapt wat uit het raam was gegooid.

In de Luciadonk stopte de auto en arresteerden de agenten de bestuurder. Dit bleek een jongeman van 27 uit Roosendaal te zijn. Hij is overgebracht naar een politiecel en daar ingesloten. In de fouillering van de man kwamen gripzakjes met drugs tevoorschijn.

In de tussentijd werd het witte poeder dat in het pakketje zat getest door de politie. Het bleek te gaan om cocaine. Dat namen de agenten in beslag, net als de gripzakjes en een geldbedrag dat de verdachte bij zich had.

Van de man is een verklaring afgenomen door de politie. Na zijn verhoor werd hij in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.