Wie reed opzettelijk een BOA aan in Tilburg?

De BOA stond die middag rond 14.30uur aan de zijde van de Haendellaan. Hier parkeerde een auto op de strook die enkel bedoelt is om te laden of te lossen. Na een aantal minuten sprak de BOA de automobilist aan. Hem werd verzocht om zijn voertuig ergens anders te parkeren, omdat hij niet aan het laden of lossen was. De bestuurder trok zich hier niets van aan en stapte uit zijn voertuig en liep weg. Toch werd de man nogmaals gewaarschuwd, omdat hij anders een boete zou krijgen. De bestuurder trok zich er niets van aan en liep een winkel in. Ondertussen schreef de BOA een boete uit.

Aanrijding

Niet veel later kwam de automobilist terug. De BOA vroeg naar zijn legitimatie, maar de man negeerde hem volledig. Hij stapte achter het stuur, trok het portier dicht en reed weg. Hierbij reed hij tegen het bovenbeen en de buik van de BOA. De bestuurder van de grijze Citroën C2 reed na de aanrijding gewoon weg. Naast de pijn, hield het slachtoffer er gelukkig geen ernstig letsel aan over. De politie werd ingeschakeld en doet verder onderzoek naar de bestuurder. Hierbij bekijkt zij onder andere camerabeelden.

Wie is deze bestuurder?

De bestuurder van deze grijze Citroën C2 was een man van ongeveer 60 – 70 jaar oud. Hij was rond de 1.80m lang en had een gezet postuur en grijs, gladgekamd haar. De man droeg een bril. Verder droeg de man een zwarte jas en een donkere spijkerbroek. De politie roept deze man op zich te melden. Mocht u meer weten over deze bestuurder, neem dan contact op via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Vermeld hierbij graag het procesnummer 2023010518.