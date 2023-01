Getuigen gezocht van vermoedelijke brandstichting in flatgebouw

Op vrijdagavond rond 18:45 uur kreeg de politie een melding van een bewoner die rook in zijn woning kreeg en de brand bij zijn buren ontdekte. Door zijn alertheid en goede reactie konden hulpdiensten op tijd ter plaatse komen om de brand te blussen. De bewoners waren niet thuis. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand en vermoedt brandstichting.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien op vrijdagavond? Of weet u meer over deze brand? Help mee met het politieonderzoek! U kunt contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.