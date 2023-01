Twee aanhoudingen na poging oplichting met bankpas

Op vrijdagmiddag werd een 77-jarige vrouw uit Oostzaan gebeld door een zogenaamde bankmedewerkster. Zij legde de Oostzaanse uit dat oplichters het op haar geld hadden voorzien. De vrouw aan de andere kant van de lijn benadrukt dat de bank de oplichting voorkomen heeft. Er zou iemand langskomen om haar pinpas op te halen, want die was niet meer te gebruiken. Enkele minuten later stond de zogenaamde bankmedewerker voor de deur om de pas en code op te halen.

De Oostzaanse kreeg tussen het telefoontje en bezoek argwaan en nam contact op met de politie. Op het moment dat de bezoeker zich meldde bij de voordeur kreeg hij geen pinpas en pincode, maar een setje handboeien van toegesnelde politieagenten.

Op het moment van de aanhouding ging de auto, waarmee de 20-jarige bezoeker zonder bekende woonplaats aan was gekomen, er vandoor. Andere politieagenten blokkeerden de weg van de auto en konden de bestuurder, een 27-jarige man uit Amsterdam, aanhouden. De verdachten zijn ingesloten en worden verhoord.

Bekijk hoe u voorkomt slachtoffer te worden van deze vorm van oplichting: https://www.politie.nl/nieuws/2022/april/8/zo-voorkom-je-bankhelpdeskfraude.html

2023009030