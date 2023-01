Twee gewonden bij steekincident Willem Hedaweg

Het was rond 18.45 uur dat de melding van een steekincident binnenkwam bij de meldkamer. Twee mannen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam, een 36-jarige man en een 46-jarige man. Waarschijnlijk is er een ruzie aan vooraf gegaan. Getuigen spreken over een groep van ongeveer zeven mannen, die vervolgens vluchtte in twee auto's. De politie heeft een groot onderzoek gedaan in de buurt, maar vooralsnog niemand aangehouden. Er worden camerabeelden bekeken en getuigen, die informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, worden opgeroepen zich te melden.

