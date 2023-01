Bergenaar trapt man in gezicht

Het slachtoffer van de mishandeling werd in zijn gezicht getrapt en gestompt door de 24-jarige man toen hij hem aansprak over het wegnemen van een stoeltje in de Steenbergsestraat. Hij liep hierbij enkele verwondingen op en deed aangifte bij de politie.

De mishandeling werd gezien door meerdere getuigen die hun gegevens achterlieten bij de mishandelde man. De politie is inmiddels in het bezit van deze gegevens en kan deze goed gebruiken om van de getuigen een verklaring op te nemen.

De agenten die de man arresteerden brachten hem over naar een politiecellencomplex waar hij werd ingesloten. Hij bracht de nacht door in de cel en wordt zaterdag gehoord door de politie.