Overvaller met roségouden koffer vol muntgeld gezocht

Overval op casino in Breda

In de vroege ochtend van zondag 6 november 2022 wordt een casino-medewerkster op een gewetenloze manier gedwongen om geld van haar werkgever af te geven. De daders dreigen het broertje van de 27-jarige vrouw iets aan te doen als ze niet meewerkt. Het speelt zich af bij een casino aan de Havermarkt in Breda.

Vanaf parkeergarage De Prins aan de Middellaan moet het slachtoffer in haar eigen auto naast de dader zitten terwijl die naar de Gravenstraat in het centrum van Breda rijdt. Vanaf daar moet het slachtoffer naar het casino aan de Havermarkt lopen. Hij geeft haar een roségouden rolkoffer mee en de opdracht die te vullen met geld uit de kluis. Anders zou zijn handlanger haar broertje iets aandoen. Met een roségouden rolkoffer vol muntgeld ging de overvaller er vandoor.

De man die de politie in het programma toont, intimideerde het slachtoffer. Hij zette haar onder druk door haar beelden te laten zien van zijn handlanger die zich bij het huis van haar broertje bevond. Beide daders maakten duidelijk dat ze een vuurwapen bij zich droegen.

Ontvoering en beroving in Tilburg

Op maandag 21 november wordt rond 18.00 uur een man vanaf het Verdiplein in Tilburg ontvoerd. Door twee mannen wordt hij een auto in gedwongen. Met in totaal vier daders begint een rit door een deel van Brabant waarin ze Waalwijk, Den Bosch en Eindhoven aandoen.

Hij wordt urenlang meegenomen en ernstig bedreigd, onder meer met een machete, een soort groot kapmes. Ze zeggen dat ze z’n kinderen iets zullen aandoen, of hem zullen vermoorden als hij ze niet geeft wat ze willen hebben. En dat zijn z’n bankgegevens en z’n pincode. Na vele bedreigingen en angstige momenten eindigt de rit uiteindelijk weer in Tilburg op een parkeerplaats aan de Kalverstraat. Voor hem eindigt hier het drama. In de aankomende uitzending tonen wij beelden!

Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.