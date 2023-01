Politie vindt pistool bij scooterrijder

De politie reed die middag rond 13.30 uur door de eerdergenoemde straat. In een van de voortuinen zagen de agenten een man op een scooter zitten. Het viel hen op dat het voertuig niet was voorzien van een kentekenplaat. Zij besloten een controle uit te voeren. Tijdens deze controle werd in de ruimte onder het zadel een vuurwapen aangetroffen. De verdachte werd hierop aangehouden en zit nog vast. Omdat niet duidelijk werd of de scooter mogelijk gestolen was, is het voertuig in beslag genomen voor verder onderzoek. Het wapen bleek na onderzoek een alarmpistool te zijn.