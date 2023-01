Getuigen straatroof Schagen gezocht

Het 17-jarige slachtoffer loopt met een bekende over het parkeerterrein op de Kievitslaan wanneer zij twee verdachte personen uit een lichtgekleurde auto zien stappen. De jongen krijgt te horen dat hij zijn zakken moet legen en geeft gehoor aan de eis.

Kort na het incident konden zij de politie alarmeren. De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar de twee personen, maar de verdachten zijn niet aangetroffen.

Signalement verdachten

Persoon 1

Man

Tussen de 18 en 24 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter

Lichtgekleurd joggingspak en droeg een hoofddeksel

Slank postuur

Licht getinte huidskleur

Persoon 2

Man

Tussen de 18 en 24 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter

Zwarte broek met een zwarte jas met zijn capuchon over zijn hoofd

Breder postuur dan persoon 1

Licht getinte huidskleur

Getuigen gezocht

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2023010113