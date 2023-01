46-jarige verdachte aangehouden na steekincident Mathenesserweg

In de nacht van zaterdag 14 januari op zondag 15 januari krijgt de politie rond half drie een melding binnen van een steekincident aan de Mathenesserweg. In de desbetreffende woning treffen agenten twee slachtoffers aan. Het gaat om twee mannen die met verwondingen naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De politie kon in de woning meteen een verdachte aanhouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Rotterdam.

Onderzoek

De politie is op dit moment druk bezig met het onderzoek naar het incident. Zo vindt er sporenonderzoek plaats en worden er getuigen gehoord. Er is nog een hoop onduidelijk in deze zaak. Alle informatie over het incident en de verdachte is dus welkom. Heeft u iets gezien of andere informatie? Geef het aan ons door via de onderstaande opties.