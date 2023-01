Dodelijk verkeersongeval

Rond 23.00 uur reed een 60-jarige inwoonster van Biddinghuizen met haar personenauto over de Harderbosweg in de richting van Biddinghuizen. Plotseling werd zij geconfronteerd met een voetganger die over deze weg liep. Zij kon de persoon niet meer ontwijken en er volgde een aanrijding. De voetganger, een 24-jarige ingezetene van Litouwen, is dermate gewond geraakt dat hij kort daarna is overleden.

Het OTV (Opsporingsteam Verkeer) doet, in samenwerking met de FO-Verkeer en het basisteam, het onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rond het verkeersongeval.