Getuigen gezocht autobranden Zaandam

Signalement

Vlak nadat de brand werd ontdekt zag een omstander een persoon wegrennen met het volgende signalement:

Man

Rond de 45 jaar oud

In het zwart gekleed met aan de onderkant van de mouw een reflecterende rand

Rende weg in de richting van het Darwinpark

Heeft u iets gezien? Of heeft u tips en andere informatie over deze autobranden die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.

2023011370