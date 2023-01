Getuigenoproep schietincident Hakfort

Die maandagavond krijgt de politie rond 22.30 uur de melding dat er iemand is neergeschoten in een parkeergarage aan Hakfort. Toegesnelde politiemensen treffen tegenover de parkeergarage een gewonde man aan. De man is goed aanspreekbaar en is na eerste behandeling door ambulancepersoneel naar en ziekenhuis vervoerd. De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart. In de omgeving is een verdachte aangehouden. Of deze persoon betrokken is bij het incident wordt onderzocht. In de loop van dinsdag 17 januari wordt naar verwachting wat meer informatie over het incident met het publiek gedeeld.

De hulp van mensen die iets gezien hebben van het schietincident is van groot belang voor het onderzoek. Indien mensen meer informatie hebben of beschikken over camerabeelden waar mogelijk iets van het incident of de betrokkenen op te zien is, dan horen rechercheurs dat graag. Informatie over het schietincident kan doorgegeven worden via onderstaande formulier of via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of vul het anonieme formulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl.